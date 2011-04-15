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08/05/2019
11:45

В Москве 9 мая перекроют ряд улиц для автомобилистов

В Москве 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий полностью или частично перекроют для автомобилистов некоторые улицы Москвы. Об этом сообщила столичная мэрия.

Так, с 05:00 MSK и до окончания шествия "Бессмертного полка" нельзя будет проехать по 1-й Тверской-Ямской, Тверской и Моховой улицам, в Театральном проезде, по улице Охотный Ряд, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту.

Позже, с 08:00 MSK, закроют для движения участок Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 1-й Тверской-Ямской улицы, съезды с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области, а также разворот на Ленинградский проспект в сторону области (в районе пересечения с ТТК).

Из-за парада в честь Дня Победы на Красной площади с 05:30 MSK перекроют около 30 улиц, площадей, мостов и набережных в центре Москвы. Движение будут открывать по мере прохождения колонны военной техники. С 10:00 MSK для выезда техники из центра закроют Новинский, Страстной, Тверской бульвары и Триумфальную площадь.

Кроме того, с 05:30 MSK до 08:00 MSK автомобилисты не смогут проехать по улицам Нижние Мневники, Красная Пресня, Садовой-Кудринской и другим. Перекрыто будет и Звенигородское шоссе. Ограничения коснутся также участка проезда Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющихой до пересечения с Новоконюшенным переулком, он будет перекрыт с 06:30 MSK до 08:00 MSK.

В связи с запуском салюта в День Победы ограничат движение по одной крайней правой полосе на Кутузовском проспекте от Поклонной улицы до съезда с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону центра. Ограничения будут действовать с 21:30 MSK до 23:00 MSK.

Отметим, что, с 9 по 11 мая водители смогут оставлять свои автомобили на всех улицах, включенных в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

"AK&M" от 08.05.2019
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