Инфляция в 2018 году находилась вблизи целевого значения и составила 4.3%

Инфляция в 2018 году составила 4.3%. Об этом говорится в материалах Центробанка по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.



"Политика Банка России преследует решение стратегических задач по повышению эффективности финансового сектора и усилению его роли в развитии российской экономики", - говорится в открывающем годовой отчёт обращении Э.Набиуллиной.



Первой стратегической задачей является обеспечение ценовой стабильности. По словам Э.Набиуллиной, впервые цель по инфляции 4% была достигнута в 2017 году, в прошлом году денежно-кредитная политика была направлена на удержание инфляции вблизи цели. В 2018 году, несмотря на усилившиеся внешние и внутренние риски, индекс потребительских цен находился вблизи целевого значения и составил 4.3%.



Ряд реализуемых Банком России мер был нацелен на решение второй стратегической задачи - обеспечение устойчивости финансового рынка. В 2018 году появились банки с базовой лицензией, был введен механизм санации страховых компаний, а также новые ограничения рисков потребительского кредитования. Продолжалось снижение объема сомнительных операций. Особое внимание уделялось киберустойчивости финансовых организаций.



Повышение доступности финансовых продуктов и услуг стало третьей важной задачей Банка России, который в 2018 году начал пилотный проект по повышению финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных пунктах Дальнего Востока. При этом отдельное внимание уделялось повышению доступности банковского кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса - в этом сегменте удалось добиться значительного снижения кредитных ставок.



За минувший год существенно увеличилось количество платежных карт "Мир", а также значительно вырос объем операций по ним. Таким образом мегарегулятор добивался решения четвертой стратегической задачи - развития национальной платежной системы.



Наконец, в 2018 году завершилась работа по созданию Системы быстрых платежей Банка России и начал действовать механизм биометрической удаленной идентификации потребителей финансовых услуг, что стало результатом развития Банком России технологий и поддержки инноваций на финансовом рынке.



"Комплексная реализация стратегических задач служит достижению национальных целей развития Российской Федерации, вносит значимый вклад в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики, является частью общегосударственной политики по повышению благосостояния граждан России", - заключила Председатель Банка России.



Годовой отчет Банка России за 2018 год направлен в Государственную Думу РФ и будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента. Госдума также направляет Годовой отчет Банка России Президенту и в Правительство Российской Федерации.



"AK&M" от 08.05.2019