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08/05/2019
11:56

ЦБ начал реорганизацию АКБ "Актив Банк"

Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ сообщил о начале процедуры реорганизации ПАО АКБ "Актив Банк" в форме присоединения к нему ПАО "Межрегиональный промышленно-строительный банк". Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

ПАО "АКБ "Актив Банк" - небольшой по размеру активов финансовый институт, зарегистрированный в Республике Мордовия.

ПАО "Межрегиональный промышленно-строительный банк" - небольшой по размеру активов региональный банк с универсальной моделью бизнеса. Ключевое направление развития - кредитование корпоративных клиентов. Основным источником фондирования выступают депозиты населения. Располагает умеренно развитой сетью продаж в регионе (Мордовия).


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