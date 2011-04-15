ЦБ начал реорганизацию АКБ "Актив Банк"

Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ сообщил о начале процедуры реорганизации ПАО АКБ "Актив Банк" в форме присоединения к нему ПАО "Межрегиональный промышленно-строительный банк". Об этом сообщила пресс-служба Банка России.



ПАО "АКБ "Актив Банк" - небольшой по размеру активов финансовый институт, зарегистрированный в Республике Мордовия.



ПАО "Межрегиональный промышленно-строительный банк" - небольшой по размеру активов региональный банк с универсальной моделью бизнеса. Ключевое направление развития - кредитование корпоративных клиентов. Основным источником фондирования выступают депозиты населения. Располагает умеренно развитой сетью продаж в регионе (Мордовия).





AK&M "Рынок слияний и поглощений"