Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/05/2019
13:17

В Гагаринском районе Москвы отремонтируют трамвайные пути

В Гагаринском районе Москвы отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, будут обновлены пути на участке улицы Вавилова от проспекта 60-летия Октября до Гагаринского тоннеля в Южном и Юго-Западном округах.

"Работы проведут в расширенные ночные "окна" с восстановлением конструкции пути к началу движения трамваев, а также в выходные дни со снятием движения трамваев и выпуском компенсирующих маршрутов автобусов", - сказала А.Яковлева.

На ремонтируемом участке введут ограничение максимальной скорости до 40 км/ч, установят временные дорожные знаки.

Проект предполагает капитальный ремонт более 855 м трамвайных путей, расположенных в середине проезжей части улицы. Заменят два участка трамвайных путей на шпально-щебеночные конструкции.

Также переустроят инженерные коммуникации. На проезжей части снимут 12 см асфальтобетона его заменят на двухслойное покрытие.

После капремонта трамвайных путей и ремонта дорожного покрытия нанесут дорожную разметку.

"AK&M" от 08.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100