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В Гагаринском районе Москвы отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.
По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, будут обновлены пути на участке улицы Вавилова от проспекта 60-летия Октября до Гагаринского тоннеля в Южном и Юго-Западном округах.
"Работы проведут в расширенные ночные "окна" с восстановлением конструкции пути к началу движения трамваев, а также в выходные дни со снятием движения трамваев и выпуском компенсирующих маршрутов автобусов", - сказала А.Яковлева.
На ремонтируемом участке введут ограничение максимальной скорости до 40 км/ч, установят временные дорожные знаки.
Проект предполагает капитальный ремонт более 855 м трамвайных путей, расположенных в середине проезжей части улицы. Заменят два участка трамвайных путей на шпально-щебеночные конструкции.
Также переустроят инженерные коммуникации. На проезжей части снимут 12 см асфальтобетона его заменят на двухслойное покрытие.
После капремонта трамвайных путей и ремонта дорожного покрытия нанесут дорожную разметку.
"AK&M" от 08.05.2019