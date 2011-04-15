В Гагаринском районе Москвы отремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, будут обновлены пути на участке улицы Вавилова от проспекта 60-летия Октября до Гагаринского тоннеля в Южном и Юго-Западном округах.



"Работы проведут в расширенные ночные "окна" с восстановлением конструкции пути к началу движения трамваев, а также в выходные дни со снятием движения трамваев и выпуском компенсирующих маршрутов автобусов", - сказала А.Яковлева.



На ремонтируемом участке введут ограничение максимальной скорости до 40 км/ч, установят временные дорожные знаки.



Проект предполагает капитальный ремонт более 855 м трамвайных путей, расположенных в середине проезжей части улицы. Заменят два участка трамвайных путей на шпально-щебеночные конструкции.



Также переустроят инженерные коммуникации. На проезжей части снимут 12 см асфальтобетона его заменят на двухслойное покрытие.



После капремонта трамвайных путей и ремонта дорожного покрытия нанесут дорожную разметку.



"AK&M" от 08.05.2019