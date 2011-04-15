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08/05/2019
14:15

Во Франции 9 мая пройдут забастовки в четырёх аэропортах

Во Франции в связи с забастовками 9 мая ожидаются задержки и отмена рейсов в аэропортах Лиона (LYS), Марселя (MRS), Тулузы (TLS) и в воздушной гавани Париж-Орли (ORY). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

Международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери (Aeroport Lyon-Saint Exupery), ранее Лион-Сатоляс (Aeroport de Lyon-Satolas) - расположен в 25 км к востоку от Лиона. Открыт 12 апреля 1975 года. Это четвёртый по пассажиропотоку аэропорт Франции после аэропорта имени Шарля де Голля, Париж-Орли, а также аэропорта Ниццы.

Аэропорт Марсель Прованс - международный аэропорт во Франции, расположенный в 27 километрах к северо-западу от Марселя на территории коммуны Мариньян (регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег). Аэропорт Марселя является пятым во Франции по пассажиропотоку (после двух парижских аэропортов, Ниццы и Лиона).

Аэропорт Тулуза-Бланьяк (Aeroport de Toulouse - Blagnac) находится на юге Франции, на северо-западе Тулузы (примерно в 7 км от центра города), к западу от тулузского пригорода Бланьяк.

Аэропорт Париж-Орли (L'aeroport de Paris-Orly, ORY) - аэропорт в Иль-де-Франс (Франция). Расположен в 14 километрах к югу от Парижа на участке площадью 15.3 кв.00 км в коммунах Орли и Вильнёв-ле-Руа. Орли служит главным образом для пассажироперевозок внутри Франции.

"AK&M" от 08.05.2019
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