ESET названа ключевым игроком рынка Endpoint Security

Антивирусная компания ESET названа ключевым игроком (Top Player) на рынке решений для защиты рабочих станций в отчёте аналитической компании Radicati Group, говорится в сообщении пресс-службы ESET.



В отчёте Radicati "Endpoint Security: Market Quadrants 2018" вендоры оценивались по двум критериям: функциональность продуктов и стратегическое видение компании. В первом случае учитывались возможности и конкурентные преимущества каждого продукта. Стратегическое видение участников оценивалось через понимание вендорами потребностей клиентов, систему ценообразования, наличие различных каналов распространения, надёжность техподдержки и стремление к совершенствованию.



Бизнес-решения для защиты рабочих станций оценивались и по целому ряду других параметров: варианты развертывания, поддержка различных платформ, наличие защиты конечных точек от сложных угроз (Endpoint Detection and Response, EDR), наличие песочницы для безопасного запуска программ, уровень обнаружения вредоносного ПО, функции отчётности, наличие утилит для удаления антивируса, возможность обновления и отката до различных версий программы, защита электронной почты и др.



В итоговом отчёте корпоративные решения ESET Endpoint Security удостоились похвалы за минимальную нагрузку на системные ресурсы, а также за возможность установки на Windows и macOS. В исследовании отмечается, что решения ESET надёжно защищают компании от киберугроз, комбинируя систему репутации и методы машинного обучения.



С помощью понятной и удобной системы удалённого администрирования клиенты могут управлять всеми компонентами пакета ESET Endpoint Security. Облачный сервис оценки репутации ESET LiveGrid, который объединяет больше 110 млн устройств по всему миру, отмечен как важный инструмент для обнаружения сложных киберугроз.



ESET Enterprise Inspector — EDR-решение, которое объединяет технологии обнаружения и защиты, облачные системы анализа репутации и ряд других современных технологий, призванных отслеживать подозрительные процессы. У пользователей этого решения есть различные варианты реагирования на ИБ-инциденты или подозрительную активность, а также есть возможность наглядно оценить защиту корпоративной сети.



Запуск ESET Enterprise Inspector в России запланирован на июнь 2019 года.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 08.05.2019