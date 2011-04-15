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08/05/2019
15:23

Минэкономразвития сохранило импорт стали в Канаду

Минэкономразвития сохранило импорт стали в Канаду. Об этом говорится в материалах министерства.

В результате консультаций Минэкономразвития России и Трибунала Канады по международной торговле принято решение по специальному защитному расследованию по некоторым видам стальной продукции. Расследование проводилось в отношении семи товарных групп и продолжалось с октября 2018 года.

Трибунал Канады рекомендовал ввести окончательную специальную защитную меру в отношении двух несущественных для российского бизнеса товарных групп (поставки по ним в период с 2016 по 2018 год не осуществлялись). Министерство финансов Канады заявило, что будет руководствоваться данной рекомендацией.

"Сумма предотвращённого ущерба от того, что мера в отношении пяти товарных групп не вступила в действие, по экспертным оценкам, составила $10 миллионов", - сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, цитируемый в сообщении.

Мера вводится в отношении толстолистового проката и нержавеющей проволоки. Мера не вводится в отношении бетонной арматуры, горячекатаного листа, оцинкованного проката, катанки.

"AK&M" от 08.05.2019
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