Минэкономразвития сохранило импорт стали в Канаду. Об этом говорится в материалах министерства.



В результате консультаций Минэкономразвития России и Трибунала Канады по международной торговле принято решение по специальному защитному расследованию по некоторым видам стальной продукции. Расследование проводилось в отношении семи товарных групп и продолжалось с октября 2018 года.



Трибунал Канады рекомендовал ввести окончательную специальную защитную меру в отношении двух несущественных для российского бизнеса товарных групп (поставки по ним в период с 2016 по 2018 год не осуществлялись). Министерство финансов Канады заявило, что будет руководствоваться данной рекомендацией.



"Сумма предотвращённого ущерба от того, что мера в отношении пяти товарных групп не вступила в действие, по экспертным оценкам, составила $10 миллионов", - сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, цитируемый в сообщении.



Мера вводится в отношении толстолистового проката и нержавеющей проволоки. Мера не вводится в отношении бетонной арматуры, горячекатаного листа, оцинкованного проката, катанки.



"AK&M" от 08.05.2019