Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе-апреле упал на 0.8% до $65.709 млрд

По предварительным данным таможенной статистики, в январе-апреле 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $65.709 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 0.8%. Об этом говорится в материалах ФТС.



В апреле 2019 года стоимостной объём импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $18.528 млрд и по сравнению с мартом 2019 года возрос на 3.4%.



При этом импорт химической продукции возрос на 9.1% и составил $3754.6 млн, машиностроительной продукции - на 2.4% до $9357.2 млн, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 1.5% до $2136.8 млн, а ввоз текстильных изделий и обуви сократился на 13.6% до $853.3 млн.



В импорте химической продукции в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года увеличился ввоз продукции органической и неорганической химии на 14.4%, полимеров и каучука - на 9.9%, фармацевтической продукции - на 5.6%, мыла и синтетических моющих средств - на 3.8%, парфюмерно-косметических товаров - на 3.5%.



Импорт машиностроительной продукции возрос за счет увеличения закупок судов и плавучих средств в 4.2 раза, железнодорожных локомотивов - на 30.5%, инструментов и аппаратов оптических - на 12.3%, механического оборудования - на 10.4%, электрооборудования - на 3.7%, средств наземного транспорта - на 2.7%. При этом сократились поставки летательных аппаратов на 43.3%.



В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз масла растительного на 57.1%, табака - на 50.4%, овощей - на 7.4%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 4.3%, мяса и субпродуктов - на 0.6%, сахара - на 0.5%. Вместе с тем сократился ввоз зерновых культур на 52.8%, фруктов и рыбы - на 5.4%. Поставки молочной продукции остались на уровне предыдущего месяца.



Среди текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви на 30.4%, текстильной одежды - на 17.1%, трикотажной одежды - на 10.6%, химических нитей - на 6.6%, трикотажного полотна - на 1.8%, готовых текстильных изделий - на 1.4%. Вместе с тем увеличились поставки хлопка на 16.2%, химического волокна - на 14.4%, текстильных материалов - на 14.2%.



В апреле 2019 года относительно апреля 2018 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 5%.



В апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года возросли закупки химической продукции на 6.2%, текстильных изделий и обуви - на 6.1%, машиностроительной продукции - на 4.7%, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 1.2%.



В импорте товаров химической продукции в апреле 2019 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года возрос импорт продукции органической и неорганической химии на 12.4%, фармацевтической продукции - на 6.6%, полимеров и каучука - на 6.1%, парфюмерно-косметических товаров - на 3.1%, мыла и синтетических моющих средств - на 0.9%.



В группе текстильных изделий и обуви возросли закупки трикотажного полотна на 20.5%, хлопка - на 18.3%, текстильных материалов - на 17.5%, обуви - на 17.2%, химических нитей - на 9.3%, трикотажной одежды - на 5.2%, текстильной одежды - на 1.7%. При этом ввоз химического волокна сократился на 2.2%, готовых текстильных изделий - на 0.4%.



Импорт машиностроительной продукции возрос за счет увеличения закупок судов и плавучих средств в 2.3 раза, железнодорожных локомотивов - на 78.8%, средств наземного транспорта - на 11.2%, электрооборудования - на 5.3%, инструментов и аппаратов оптических - на 4.4%, механического оборудования - на 1.1%, тогда как стоимостной объем закупок летательных аппаратов сократился на 14.4%.



В импорте продовольственных товаров увеличились закупки молочных продуктов на 91.3%, табака - на 32.7%, масла растительного - на 23.2%, мяса и субпродуктов - на 19.5%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 10.7%, сахара - на 0.1%. При этом стоимостной объем ввоза фруктов и орехов сократился на 14.3%, зерновых культур - на 12%, овощей - на 7.4%, рыбы - на 11.7%.



"AK&M" от 08.05.2019