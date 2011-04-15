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08/05/2019
16:06

Инфляция за неделю, с 30 апреля по 6 мая, составила 0.1%, с начала года - 2.1%

Инфляция за неделю, с 30 апреля по 6 мая 2019 года, составила 0.1%, с начала мая - 0.1%, с начала года - 2.1%. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 283 городах России.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0.7%, баранину - на 0.6%, свинину - на 0.4%, рыбу мороженую и рис - на 0.3%, консервы мясные, масло сливочное, муку пшеничную, крупу гречневую, макаронные изделия, конфеты шоколадные и чай - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.5%, в том числе на лук репчатый - 6.5%, картофель - 2.6%, морковь - 1.8%, капусту белокочанную - 0.6%.

Огурцы и помидоры стали дешевле на 2.4% и 2% соответственно. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1.4%, сахар-песок - на 0.3%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.2%.

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