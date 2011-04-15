Поезда на МЦК 9 мая будут курсировать с минимальным интервалом до полуночи

Московское центральное кольцо 9 мая изменит режим работы. "Ласточки" на "кольце" будут курсировать с минимальным интервалом 5 минут практически весь день - с 12:30 MSK до 00:00 MSK, сообщает ГУП "Московский метрополитен".



В обычные выходные дни укороченные интервалы предусмотрены только с 12:30 MSK до 18:00 MSK.



Напоминаем, что в День Победы вход и выход на некоторых станциях метро может быть ограничен. Это необходимо для безопасности пассажиров и поможет избежать скопления людей на платформах.



Так, 9 мая, с самого утра до окончания парада закрыты на выход станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина". На время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы; со станции "Китай-город" в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.



Сразу после завершения праздничных мероприятий по требованию полиции возможны ограничения на вход на станциях в районе проведения массовых мероприятий.



Кроме того, в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль N 1 (к выходам 1-5) будут работать только на выход пассажиров, а вестибюль N 2 (к выходу 6) - только на вход.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



Московское центральное кольцо (МЦК) является совместным проектом ГУП "Московский метрополитен", ОАО "РЖД" и АО "МКЖД".



На МЦК организовано 17 пересадок на Метро и 10 пересадок на электрички. Станции открывались в несколько этапов. На текущий момент открыты все станции МЦК - 31. Первый этап открытия прошел 10 сентября 2016 года и в этот день были открыты первые 26 станций, позже были открыты еще пять. "Панфиловская" - это последняя 31-я станция, была открыта в ноябре 2016 года.



"AK&M" от 08.05.2019