Совкомфлот заключил кредитное соглашение на $297 млн с тремя международными банками

Группа компаний "Совкомфлот" заключила кредитное соглашение на $297 млн сроком до 10 лет с тремя международными банками - ING Bank, KfW IPEX-Bank и Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Об этом говорится в сообщении компании.



Привлечённые средства будут направлены на финансирование строительства двух танкеров-газовозов СПГ типоразмера "Атлантикмакс" нового поколения грузовместимостью 174 тыс. куб. м. Оба судна будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных контрактов с концерном Shell. Газовозы будут оснащены низкооборотными двухтопливными двигателями с прямым приводом на винты (X-DF) и системой частичного повторного сжижения отпарного газа. Поставка одного из этих танкеров с верфи запланирована на второе полугодие 2020 года, другого - на первое полугодие 2021 года.



Ввод этих судов в строй позволит группе СКФ увеличить собственный флот газовозов до 16 единиц.



Ранее, в ноябре 2018 года, группа СКФ привлекла у данных банков проектное финансирование объемом $149 млн для строительства аналогичного танкера-газовоза, который будет эксплуатироваться в рамках долгосрочного контракта с группой Total.



Группа компаний "Совкомфлот" (Группа СКФ) - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов общим дедвейтом свыше 12.8 млн т. Более 80 судов обладает ледовым классом. Флот танкеров-газовозов под управлением группы СКФ насчитывает 13 судов, ещё три газовозоа находятся в стадии строительства.



Чистый убыток группы СКФ по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 3.517 млрд руб. против прибыли в 880 млн руб. годом ранее. Доходы от фрахта и аренды судов выросли на 2.44% до 42.186 млрд руб. с 41.183 млрд руб., операционная прибыль сократилась в 2.07 раза до 3.081 млрд руб. с 6.368 млрд руб., убыток до налогообложения составил 3.066 млрд руб. против прибыли в 1.053 млрд руб. за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль Совкомфлота за первое полугодие 2018 года по РСБУ выросла на 39% до 1.207 млрд руб. с 868.166 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 26.48% до 2.266 млрд руб. с 1.792 млрд руб., прибыль от продаж - на 97.71% до 1.357 млрд руб. с 686.352 млн руб., прибыль до налогообложения - на 48.7% до 1.422 млрд руб. с 956.513 млн руб.



"AK&M" от 08.05.2019