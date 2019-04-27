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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 9 мая в размере 65.2287 руб. против 65.2166 руб. на 8 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
08.05.19 65.2166 руб.
07.05.19 - 65.3350 руб.
01.05.19 - 64.6314 руб.
30.04.19 - 64.6917 руб.
27.04.19 - 64.7053 руб.
"AK&M" от 08.05.2019