ЦБ РФ установил официальный курс евро на 9 мая в размере 73.0888 руб. против 73.0817 руб. на 8 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



08.05.19 73.0817 руб.

07.05.19 - 73.1099 руб.

01.05.19 - 72.3096 руб.

30.04.19 - 72.2024 руб.

27.04.19 - 72.0882 руб.

























































































"AK&M" от 08.05.2019