Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 мая

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Банк России установил на 9 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.7971
1 Азербайджанский манат 38.4490
100 Армянских драмов 13.5357
1 Белорусский рубль 30.9287
1 Болгарский лев 37.3761
1 Бразильский реал 16.4292
100 Венгерских форинтов 22.5296
1000 Вон Республики Корея 55.7970
10 Гонконгских долларов 83.1066
10 Датских крон 97.9116
1 Доллар США 65.2287
1 Евро 73.0888
100 Индийских рупий 93.8678
100 Казахстанских тенге 17.1465
1 Канадский доллар 48.4719
100 Киргизских сомов 93.1884
10 Китайских юаней 96.3311
10 Молдавских леев 36.4101
1 Новый туркменский манат 18.6634
10 Норвежских крон 74.6854
1 Польский злотый 17.0421
1 Румынский лей 15.3656
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.3822
1 Сингапурский доллар 47.9411
10 Таджикских сомони 69.0945
1 Турецкая лира 10.5896
10000 Узбекских сумов 77.2267
10 Украинских гривен 24.8941
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.1495
10 Чешских крон 28.4159
10 Шведских крон 68.2045
1 Швейцарский франк 64.0942
10 Южноафриканских рэндов 45.5740
100 Японских иен 59.2208
"AK&M" от 08.05.2019