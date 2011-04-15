Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 9 мая

Банк России установил на 9 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.7971

1 Азербайджанский манат 38.4490

100 Армянских драмов 13.5357

1 Белорусский рубль 30.9287

1 Болгарский лев 37.3761

1 Бразильский реал 16.4292

100 Венгерских форинтов 22.5296

1000 Вон Республики Корея 55.7970

10 Гонконгских долларов 83.1066

10 Датских крон 97.9116

1 Доллар США 65.2287

1 Евро 73.0888

100 Индийских рупий 93.8678

100 Казахстанских тенге 17.1465

1 Канадский доллар 48.4719

100 Киргизских сомов 93.1884

10 Китайских юаней 96.3311

10 Молдавских леев 36.4101

1 Новый туркменский манат 18.6634

10 Норвежских крон 74.6854

1 Польский злотый 17.0421

1 Румынский лей 15.3656

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.3822

1 Сингапурский доллар 47.9411

10 Таджикских сомони 69.0945

1 Турецкая лира 10.5896

10000 Узбекских сумов 77.2267

10 Украинских гривен 24.8941

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.1495

10 Чешских крон 28.4159

10 Шведских крон 68.2045

1 Швейцарский франк 64.0942

10 Южноафриканских рэндов 45.5740

100 Японских иен 59.2208

"AK&M" от 08.05.2019