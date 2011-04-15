Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/05/2019
16:27

Апеляция оставила в силе решение по делу НПО им. Лавочкина

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Московской области, вынесенное по исковому заявлению прокуратуры области о признании недействительными в силу их ничтожности договоров на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатом, заведующим одним из филиалов межрегиональной коллегии адвокатов Москвы. Об этом говорится в материалах подмосковной прокуратуры.

Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с ведущего российского предприятия по научным исследованиям и разработкам в ракетно-космической отрасли - НПО им. С.А. Лавочкина - под видом оплаты юридических услуг.

Было выявлено, что привлечённый адвокат услуг в действительности не оказывал и законных юридических действий по достижению какого-либо правового результата не осуществлял. Сделки были заключены с грубым нарушением антимонопольного и гражданского законодательства.

Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн руб.

НПО им. С.А. Лавочкина - одно из ведущих в России предприятий по разработке и практическому использованию непилотируемых средств для исследования космического пространства, небесных тел, а также для решения задач, связанных с укреплением обороноспособности страны.


"AK&M" от 08.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100