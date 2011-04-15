Апеляция оставила в силе решение по делу НПО им. Лавочкина

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Московской области, вынесенное по исковому заявлению прокуратуры области о признании недействительными в силу их ничтожности договоров на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатом, заведующим одним из филиалов межрегиональной коллегии адвокатов Москвы. Об этом говорится в материалах подмосковной прокуратуры.



Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с ведущего российского предприятия по научным исследованиям и разработкам в ракетно-космической отрасли - НПО им. С.А. Лавочкина - под видом оплаты юридических услуг.



Было выявлено, что привлечённый адвокат услуг в действительности не оказывал и законных юридических действий по достижению какого-либо правового результата не осуществлял. Сделки были заключены с грубым нарушением антимонопольного и гражданского законодательства.



Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн руб.



НПО им. С.А. Лавочкина - одно из ведущих в России предприятий по разработке и практическому использованию непилотируемых средств для исследования космического пространства, небесных тел, а также для решения задач, связанных с укреплением обороноспособности страны.





"AK&M" от 08.05.2019