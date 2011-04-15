Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 14 мая 2019 года.



СЕРИАЛЬНОЕ ЧТИВО

РОССИЙСКИЕ ИЗДАТЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ С ФОРМАТАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ



Русскоязычные сервисы электронных книг начинают тестировать новый формат - выпуск произведений по главам. "ЛитРес" запускает сервис, в котором книги так смогут публиковать сами авторы, а LitNet договорился о партнерстве с "Эксмо". В США и Китае этот сегмент уже заметен, а в России его объем в 2020 году может достигнуть около 400 млн руб., рассчитывают издатели.





РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПИСАЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО КРЕМЛЬ БУДЕТ ЖДАТЬ ПРОЯСНЕНИЯ СИТУАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ РЕЙТИНГАМИ





Федеральная власть этой весной оказалась перед выбором в отношении ротации губернаторского корпуса и региональной политики в целом, говорится в докладе фонда "Петербургская политика". С одной стороны, в руководстве регионов могут быть продолжены перестановки с переводом негативной повестки на уходящих глав, с другой - непопулярные губернаторы могут сохранить посты, получив добро на демонстрацию силы. Чередование этих сценариев вполне вероятно, говорит глава фонда Михаил Виноградов, "до тех пор пока не прояснится ситуация с динамикой рейтингов федеральной власти".





НЕУВАЖЕНИЮ К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ВЫПИСАЛИ ШТРАФ

"ЯБЛОКО" ВНЕСЛО В ПАРЛАМЕНТ КАРЕЛИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О НАКАЗАНИИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ





Лидер "Яблока" Эмилия Слабунова внесла в заксобрание Карелии, депутатом которого она является, законопроект, предусматривающий штрафы для чиновников за неуважительное отношение к правам человека или публичное оправдание их нарушений. Госпожа Слабунова рассчитывает, что парламент Карелии внесет его в Госдуму. В ответ на "закон Клишаса", установивший штрафы за "неуважение к власти", депутаты от "Яблока" в парламентах Санкт-Петербурга и Псковской области уже предложили аналогичные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и призвали последовать их примеру депутатов из других регионов. В Госдуме назвали несерьезным внесение законопроектов "в отместку".





БРАТЬЯМ МАГОМЕДОВЫМ НАШЛИ СООБЩНИКА НА ПСКОВЩИНЕ

ПО ДЕЛУ "СУММЫ" АРЕСТОВАН ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



Как стало известно "Ъ", новый фигурант появился в уголовном деле совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества. Им стал гендиректор ООО "Энергия-М" Юрий Петров. Предпринимателя из Великих Лук обвиняют в том, что он являлся соучастником махинаций, организованных руководителями компании "Глобалэлектросервис", входящей в "Сумму", в отношении Федеральной сетевой компании (ФСК). Сам господин Петров утверждает, что лишь поставлял электрооборудование дочерней компании "Суммы".





В НОТА-БАНКЕ ВСКРЫЛАСЬ КОРПОРАТИВНАЯ РАСТРАТА

МВД ВЫЯСНИЛО, КАК ИЗ БАНКА-БАНКРОТА ИСЧЕЗЛИ 25 МЛРД РУБ.



Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, им вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.





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"AK&M" от 14.05.2019