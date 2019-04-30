ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 14 мая, в размере 65.4703 руб. против 65.2287 руб. на 9 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.05.19 - 65.2287 руб.

08.05.19 - 65.2166 руб.

07.05.19 - 65.3350 руб.

01.05.19 - 64.6314 руб.

30.04.19 - 64.6917 руб.

















































































































































































































































"AK&M" от 14.05.2019