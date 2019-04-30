ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 14 мая, в размере 73.5231 руб. против 73.0888 руб. на 9 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



09.05.19 - 73.0888 руб.

08.05.19 - 73.0817 руб.

07.05.19 - 73.1099 руб.

01.05.19 - 72.3096 руб.

30.04.19 - 72.2024 руб.



























































































"AK&M" от 14.05.2019