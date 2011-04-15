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14/05/2019
09:40

Повтор! АЛРОСА в январе-апреле продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1322.9 млн

АЛРОСА в январе-апреле 2019 года продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1322.9 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость реализованного алмазного сырья за четыре месяца составила $1303.8 млн, бриллиантов - $19.2 млн.

В апреле текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $318.7 млн. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $315.8 млн, бриллиантов - $2.9 млн.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.

Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 14.05.2019
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