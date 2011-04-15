Эскалация торгового конфликта между США и Китаем оказывает негативное влияние на динамику мировых индексов. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Романа Антонова.



Вчера Китай объявил о введении ответных мер на повышение тарифов со стороны США. Ограничения коснутся импорта около 5000 американских товаров на общую сумму $60 млрд и вступят в силу 1 июня, на более половины из них будут действовать тарифы в размере 25%. Китай готов также отказаться от покупок некоторых видов сельскохозяйственной продукции из США, а также сократить импорт СПГ, при этом экспорт американской сырой нефти под ограничения пока не попал.



В свою очередь в торговом комитете США началась подготовка к введению тарифов на весь оставшийся китайский импорт в размере $325 млрд. Открытые слушания по этому вопросу состоятся 17 июня, после чего с учетом комментариев будет принято решение по введению тарифов.



По мнению аналитиков, ухудшение взаимоотношений между США и Китаем значительно отдаляет стороны от заключения сделки и выступает серьезным триггером, который будет придавливать рынки в ближайшие недели. В краткосрочной перспективе внимание участников рынка, вероятно, вновь сместится в сторону переоценки дальнейших перспектив мировой экономики. В этом плане середина текущей недели станет переломной для динамики ключевых активов и настроений инвесторов. В среду данные по розничным продажам и промышленному производству за апрель опубликует США и Китай.



Среднесрочно повышенная волатильность на глобальных рынках сохранится вплоть до саммита стран-лидеров G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня и где может состояться личная встреча президента США Д.Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.



Перспективы российского рынка определяются в первую очередь внешними условиями и слабым риск-аппетитом. Вчера индексу МосБиржи удалось избежать серьезного падения, поддержку рынку отчасти оказывает стабильные цены на нефть. Также рынок РФ остается привлекательным благодаря приближающемуся дивидендному сезону и высокой дивидендной доходности. Сегодня мы ожидаем, что индекс МосБиржи сможет удержаться выше отметки в 2500 пунктов и останется в нижней половине диапазона 2500-2550 пунктов.



"AK&M" от 14.05.2019