Московское метро опровергло информацию о лидерстве по объему засекреченных госзакупок

Московское метро опровергло сообщения СМИ о лидерстве по объему засекреченных госзакупок. Об этом сообщается в твиттере перевозчика.



"В 2018 все наши закупки проходили открыто. Ни одна конкурентная процедура не была засекречена. В отчёте Минфина указана общая сумма закупок, а не стоимость засекреченных контрактов", - отмечается в сообщении.



Ранее СМИ сообщили, что Московский метрополитен в ряде других компаний стал лидером по объему тайных госзакупок.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 14.05.2019