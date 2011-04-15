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14/05/2019
11:29

Московское метро опровергло информацию о лидерстве по объему засекреченных госзакупок

Московское метро опровергло сообщения СМИ о лидерстве по объему засекреченных госзакупок. Об этом сообщается в твиттере перевозчика.

"В 2018 все наши закупки проходили открыто. Ни одна конкурентная процедура не была засекречена. В отчёте Минфина указана общая сумма закупок, а не стоимость засекреченных контрактов", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Московский метрополитен в ряде других компаний стал лидером по объему тайных госзакупок.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.

Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.


"AK&M" от 14.05.2019
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