Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/05/2019
11:23

Рынок нефти - начало недели прошло при повышенной волатильности

В понедельник нефтяные котировки получили поддержку со стороны форс-мажорных обстоятельств с транспортными судами Саудовской Аравии. С утра в СМИ появилась информация о том, что два танкера королевства были атакованы вблизи порта Фуджейра на побережье ОАЭ. Помимо двух кораблей саудовской Аравии также пострадали суда ОАЭ и Норвегии. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ сообщило, что пострадавших нет, разлива нефти не произошло, но суда получили значительный урон. Порт Фуджейра работает в нормальном режиме. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Тем не менее, участники рынка поспешили заложить в котировки риски перебоев с поставками в Персидском заливе, в результате чего первая половина понедельника прошла на позитивной территории. Фьючерсы на Brent в моменте прибавляли более 2.5% и демонстрировали цену около $72.5.

Однако в часы открытия торговой сессии на рынках США на повестку дня вновь вернулась тема торговых войн, в результате чего весь рост был нивелирован. Китай анонсировал ответные меры, обещанные за одностороннее повышение пошлин Штатами в пятницу. Пекин планирует с 1 июня ввести пошлины на $60 млрд американского импорта. Среди облагаемых товаров оказались сжиженный природный газ и продукты нефтехимии, на которые будет взиматься дополнительная 25% пошлина.

"Установление Китаем дополнительных тарифов является ответом на односторонние действия и протекционизм США. Китай надеется, что США вернутся на правильный путь двусторонних торговых и экономических переговоров и пойдут навстречу Китаю", - говорится в сообщении министерства.

На фоне новостей нефтяные котировки стремительно снизились и завершили день в небольшом минусе. Высокий уровень неопределенности в политическом пространстве не позволяет с уверенностью сохранять позитивный взгляд на рынок, хотя вероятность роста пока сохраняется. Индикативным уровнем поддержки по Brent по-прежнему выступает уровень $70 за баррель. При его пробое вероятна волна распродаж, которая может привести котировки в район $68.


"AK&M" от 14.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100