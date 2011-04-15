Рынок нефти - начало недели прошло при повышенной волатильности

В понедельник нефтяные котировки получили поддержку со стороны форс-мажорных обстоятельств с транспортными судами Саудовской Аравии. С утра в СМИ появилась информация о том, что два танкера королевства были атакованы вблизи порта Фуджейра на побережье ОАЭ. Помимо двух кораблей саудовской Аравии также пострадали суда ОАЭ и Норвегии. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ сообщило, что пострадавших нет, разлива нефти не произошло, но суда получили значительный урон. Порт Фуджейра работает в нормальном режиме. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Тем не менее, участники рынка поспешили заложить в котировки риски перебоев с поставками в Персидском заливе, в результате чего первая половина понедельника прошла на позитивной территории. Фьючерсы на Brent в моменте прибавляли более 2.5% и демонстрировали цену около $72.5.



Однако в часы открытия торговой сессии на рынках США на повестку дня вновь вернулась тема торговых войн, в результате чего весь рост был нивелирован. Китай анонсировал ответные меры, обещанные за одностороннее повышение пошлин Штатами в пятницу. Пекин планирует с 1 июня ввести пошлины на $60 млрд американского импорта. Среди облагаемых товаров оказались сжиженный природный газ и продукты нефтехимии, на которые будет взиматься дополнительная 25% пошлина.



"Установление Китаем дополнительных тарифов является ответом на односторонние действия и протекционизм США. Китай надеется, что США вернутся на правильный путь двусторонних торговых и экономических переговоров и пойдут навстречу Китаю", - говорится в сообщении министерства.



На фоне новостей нефтяные котировки стремительно снизились и завершили день в небольшом минусе. Высокий уровень неопределенности в политическом пространстве не позволяет с уверенностью сохранять позитивный взгляд на рынок, хотя вероятность роста пока сохраняется. Индикативным уровнем поддержки по Brent по-прежнему выступает уровень $70 за баррель. При его пробое вероятна волна распродаж, которая может привести котировки в район $68.





"AK&M" от 14.05.2019