Суд поддержал таможню в споре по льготам при экспорте битума в Киргизию
Верховный Суд РФ поддержал позицию Самарской таможни в споре по вопросу предоставления льготы по уплате вывозной таможенной пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, вывозимых из Российской Федерации в Киргизскую Республику. Об этом говорится в сообщении ФТС.
Суд признал, что при экспорте нефтепродуктов сверх предусмотренной индикативными балансами нормы или не включенных в индикативные балансы, льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не предоставляются.
Таким образом, позиция ВС РФ исключает неоднозначное правоприменение норм Соглашения между Правительством РФ и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.