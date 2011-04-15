Суд поддержал таможню в споре по льготам при экспорте битума в Киргизию

Верховный Суд РФ поддержал позицию Самарской таможни в споре по вопросу предоставления льготы по уплате вывозной таможенной пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, вывозимых из Российской Федерации в Киргизскую Республику. Об этом говорится в сообщении ФТС.



Суд признал, что при экспорте нефтепродуктов сверх предусмотренной индикативными балансами нормы или не включенных в индикативные балансы, льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не предоставляются.



Таким образом, позиция ВС РФ исключает неоднозначное правоприменение норм Соглашения между Правительством РФ и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.



"AK&M" от 14.05.2019