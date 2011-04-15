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14/05/2019
12:12

Минэкономразвития упростило льготное кредитование для субъектов МСП

Минэкономразвития РФ усовершенствовало механизм оказания поддержки субъектов МСП для упрощения доступа к льготному кредитованию. Об этом говорится в сообщении министерства.

Особые условия предусмотрены для проектов по повышению производительности труда и в сфере туризма.

"Учитывая потребности компаний в небольших суммах льготных кредитов, размер минимального кредита снижен с 3 млн руб. до 500 тыс. руб. для субъектов МСП и микропредприятий. В то же время со 100 млн руб. до 500 млн руб. повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств. В случае, если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, то его максимальный размер может составлять до 2 млрд руб.", - отметил министр экономического развития России Максим Орешкин, цитируемый в сообщении.

По инициативе Минэкономразвития России предусматривается повышение максимальной ставки субсидирования для банков до 3.5% в зависимости от объемов кредитования. Это необходимо для увеличения выдачи льготных кредитов субъектам МСП на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма и повышения производительности труда.

Для увеличения числа уполномоченных банков Минэкономразвития России будет проводить дополнительный отбор кредитных организаций с 15 по 28 мая 2019 года. Извещение о проведении отбора будет размещено на официальном сайте министерства.

Также предусмотрены особые условия для аккредитованных банков, кредитующих инвестиционные проекты предприятий-участников программы по повышению производительности труда. Правила дополнены положениями о субсидировании по повышенной ставке в размере 3.5% по таким кредитным договорам.

Кроме того, для заемщиков предусмотрено послабление в части обязательных условий получения кредитов - допускается наличие задолженности по налогам не более 50 тыс. руб.

Из правил предоставления субсидий МСП исключено ограничение по обязательной доле инвестиционных кредитов в общем объеме займов. Ранее это являлось сдерживающим фактором по выдаче системообразующими банками льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

Из правил исключено положение, устанавливающее минимальный размер процентной ставки по кредитам, получаемых в рамках программы субсидирования. Таким образом, ставка для конечного заемщика может быть меньше ключевой ставки Банка России.

"AK&M" от 14.05.2019
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