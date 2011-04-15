ЦОДД проведёт работы по ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в этом году планирует провести работы по ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах Москвы. Об этом сообщила столичная мэрия.



Для этого оптимизируют работу 63 светофоров, создадут новые островки безопасности, а также изменят скоростной режим на 16 улицах, сообщили в пресс-службе учреждения.



Для ликвидации опасных участков специалисты установят 25 новых светофоров, оснастят новым оборудованием 121 светофор, организуют дополнительное освещение 28 пешеходных переходов и трех островков безопасности. Непосредственно на аварийных участках планируется установить 112 комплексов фотовидеофиксации. Всего до конца года в Москве появится порядка 600 таких комплексов. Также в городе установят 104 новых дорожных знака и переразметят 112 участков улиц.





"AK&M" от 14.05.2019