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14/05/2019
11:51

Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле вырос на 12.1% до 8.97 млн

Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2019 года вырос на 12.1% до 8.97 млн в годовом исчислении. Об этом сообщила Росавиация.

Рост показателей производственной деятельности в апреле 2019 года отмечается у авиакомпании "Аэрофлот", обслужившей почти 3.1 млн пассажиров (+8.3%). S7 перевезла 1 млн пассажиров (+21.1%); "Победа" - 760 тыс. пассажиров (+ 45.3%); "Россия" - 801 тыс. пассажиров (+10.7%); "Уральскими авиалиниями" в апреле воспользовались 697 тыс. пассажиров (+9.3%).

Пассажирооборот достиг отметки в 23.26 млрд пассажирокилометров.


"AK&M" от 14.05.2019
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