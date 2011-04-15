Чистая прибыль Сбербанка за январь-апрель по РСБУ увеличилась на 11.9% до 293.4 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 4 месяцев 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные рассчитаны по внутренней методике Сбербанка) увеличилась на 11.9% до 293.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12% до 370.0 млрд руб. За апрель 2019 года банк заработал прибыль 75.2 млрд руб., рост на 13.5% год к году.



Чистый процентный доход вырос за 4 месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0.6% до 406.4 млрд руб. При этом месячный рост в апреле ускорился до 4.8% по сравнению с апрелем 2018 года.



Чистый комиссионный доход увеличился на 7.9% до 138.8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 9.7%. Отношение расходов к доходам составило 32.2%.



Активы в апреле выросли на 1% до 27.5 трлн руб. Кредитный портфель сократился за месяц на 1.5% и составил 12.9 трлн руб.



Объём просроченной задолженности в апреле сократился на 63.9 млрд руб. Портфель ценных бумаг увеличился на 4.6% и составил около 3.3 трлн руб.



Средства физических лиц за месяц увеличились на 359 млрд руб., или на 2.8%.



Общий капитал банка увеличился на 60 млрд руб.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 14.05.2019