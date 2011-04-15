Кабмин утвердил порядок предоставления грантов на господдержку научно-образовательных центров мирового уровня

Правительство РФ утвердило порядок предоставления грантов на господдержку научно-образовательных центров мирового уровня. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления гранта участнику научно-образовательного центра, который определён программой деятельности такого центра. Гранты будут предоставляться на конкурсной основе.



Научно-образовательные центры для последующего предоставления господдержки будут отбираться Советом научно-образовательных центров мирового уровня. Грант будет предоставляться в следующем году по итогам рассмотрения Советом результатов реализации программ деятельности этих центров.



Инициаторами создания научно-образовательных центров должны быть субъекты Федерации. Правительство России будет ежегодно утверждать список победителей конкурсного отбора для последующего предоставления господдержки, список получателей и размеры предоставляемых им грантов.



Установлены также требования к содержанию программ деятельности научно-образовательных центров и направления расходования средств.



В 2019 году государственная поддержка будет предоставляться научно-образовательным центрам, созданным в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях, без конкурсного отбора.







"AK&M" от 14.05.2019