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14/05/2019
13:26

Кабмин утвердил порядок предоставления грантов на господдержку научно-образовательных центров мирового уровня

Правительство РФ утвердило порядок предоставления грантов на господдержку научно-образовательных центров мирового уровня. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления гранта участнику научно-образовательного центра, который определён программой деятельности такого центра. Гранты будут предоставляться на конкурсной основе.

Научно-образовательные центры для последующего предоставления господдержки будут отбираться Советом научно-образовательных центров мирового уровня. Грант будет предоставляться в следующем году по итогам рассмотрения Советом результатов реализации программ деятельности этих центров.

Инициаторами создания научно-образовательных центров должны быть субъекты Федерации. Правительство России будет ежегодно утверждать список победителей конкурсного отбора для последующего предоставления господдержки, список получателей и размеры предоставляемых им грантов.

Установлены также требования к содержанию программ деятельности научно-образовательных центров и направления расходования средств.

В 2019 году государственная поддержка будет предоставляться научно-образовательным центрам, созданным в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях, без конкурсного отбора.



"AK&M" от 14.05.2019
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