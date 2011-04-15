Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал выросла на 61.7% до 131 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1 млрд с $24 млрд.



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.





"AK&M" от 14.05.2019