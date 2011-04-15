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14/05/2019
13:17

Большую часть аттракционов на "Острове Мечты" установят к июню

Большую часть аттракционов на "Острове Мечты" установят к июню, сообщил столичный Стройкомплекс.

"В зоне тематического парка началась установка аттракционов - к июню будет готова их большая часть, а завершающие работы по монтажу придутся на лето. Параллельно с установкой аттракционов строятся здания парка и элементы его тематизации", - сказал руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев, цитируемый в сообщении.

Конструктив здания готов, строители приступили к отделочным и декоративным работам.

В зоне городского променада началось создание и оформление рельефов фасадов зданий, отделка помещений. На финишном этапе над проектом примут участие скульпторы и художники.

Завершаются работы над входом в парк - достроена центральная башня высотой 75 м. Продолжается установка декоративных элементов и цветных витражей, которые украсят главный вход в крытую часть "Острова Мечты".

Заканчивается сооружение уникальных стеклянных куполов над прогулочно-торговой галереей.

В наиболее высокой степени готовности - двухъярусная парковка на 3.8 тыс. машин. Подземный её уровень на 1.5 тыс. мест уже готов.

"AK&M" от 14.05.2019
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