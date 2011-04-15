Только три станции глубокого заложения будет на БКЛ, А.Бочкарев

Только три станции глубокого заложения будет на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро: "Шереметьевская", "Ржевская" и "Савёловская", сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Савёловская" была открыта для пассажиров в прошлом году. Строительство еще двух станций глубокого заложения - "Шереметьевской" и "Ржевской" - ведётся на северо-восточном участке БКЛ", - сказал А.Бочкарев.



"Шереметьевская" и "Ржевская" строятся закрытым способом на глубине более 60 м, остальные станции - мелкого залегания, расположены на глубине до 35 м.



"AK&M" от 14.05.2019