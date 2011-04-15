В центре Москвы 18 и 19 мая изменится схема движения транспорта

В центре Москвы 18 и 19 мая 2019 года изменится схема движения транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.



Это связано с проведением весеннего велофестиваля и Московского полумарафона.



Так, для безопасности велосипедистов на проспекте Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца 18 мая с 12:00 до полуночи и 19 мая с 16:30 до 20:00 будет перекрыта крайняя правая полоса в каждом направлении. При этом 19 мая с 00:00 до 16:30 движение здесь перекроют полностью.



На участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы и на улице Маши Порываевой 18 мая с 12:00 до полуночи и 19 мая с 18:00 до 20:00 также ограничат движение по одной крайней правой полосе в обе стороны. 19 мая с 00:00 до 18:00 проспект будет закрыт для автомобилей.



Кроме того, 19 мая с 06:00 полностью перекроют Садовое кольцо, а с 13:00 - Каланчевскую улицу от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Движение будут открывать по мере прохождения колонны.



В связи с проведением полумарафона 19 мая полностью перекроют несколько улиц и набережных. В частности, улица Лужники будет недоступна для автомобилистов с 07:00 до 13:30, улица Хамовнический Вал - с 07:30 до 12:00, Новодевичья набережная - с 07:30 до 12:10, Лужнецкая набережная - с 08:00 до 13:30, Пречистенская набережная - с 08:00 до 12:10, Саввинская набережная - с 08:00 до 10:40, Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост - с 08:00 до 12:00.



Кроме того, с 08:00 до 11:40 перекроют улицу Балчуг, с 08:10 до 10:20 - Ростовскую набережную, с 08:10 до 12:10 - Кремлевскую набережную, с 08:20 до 11:50 - Раушскую набережную, с 08:20 до 11:30 - Космодамианскую и Шлюзовую набережные, с 08:20 до 12:15 - Софийскую набережную и Фалеевский переулок, а с 08:20 до 12:30 - Болотную улицу и площадь Васильевский Спуск.



"AK&M" от 14.05.2019