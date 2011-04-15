В.Путин утвердил новую Доктрину энергетической безопасности России

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину энергетической безопасности России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В документе определены внешние угрозы энергобезопасности: дискриминация российских организаций ТЭК на мировых рынках; сокращение внешних энергетических рынков; трудности, связанные с выходом на новые рынки; использование иностранными государствами различных механизмов для нанесения ущерба российской экономике.



Среди внутренних рисков - большая финансовая нагрузка на компании ТЭК; нерациональное потребление ресурсов; необоснованная монополизация отрасли.



Основными задачами по совершенствованию госуправления в сфере ТЭК определены: обеспечение стабильности налоговой политики; создание системы управления рисками; развитие конкуренции на внутреннем рынке; внедрение новой модели госрегулирования в области промышленной безопасности; стимулирование энергосбережения.





"AK&M" от 14.05.2019