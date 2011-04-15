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|14/05/2019
13:27
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 мая
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Банк России установил на 15 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.3509
1 Азербайджанский манат 38.4911
100 Армянских драмов 13.5669
1 Белорусский рубль 31.1160
1 Болгарский лев 37.5245
1 Бразильский реал 16.3508
100 Венгерских форинтов 22.6481
1000 Вон Республики Корея 54.9548
10 Гонконгских долларов 83.1976
10 Датских крон 98.2888
1 Доллар США 65.3001
1 Евро 73.3712
100 Индийских рупий 92.7479
100 Казахстанских тенге 17.1899
1 Канадский доллар 48.4926
100 Киргизских сомов 93.2879
10 Китайских юаней 94.8413
10 Молдавских леев 36.5274
1 Новый туркменский манат 18.6839
10 Норвежских крон 74.7628
1 Польский злотый 17.0376
1 Румынский лей 15.4115
1 СДР (специальные права
заимствования) 90.4276
1 Сингапурский доллар 47.6956
10 Таджикских сомони 69.1606
1 Турецкая лира 10.7500
10000 Узбекских сумов 77.2038
10 Украинских гривен 24.9448
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.5114
10 Чешских крон 28.5054
10 Шведских крон 68.0649
1 Швейцарский франк 64.8269
10 Южноафриканских рэндов 45.7960
100 Японских иен 59.5668
"AK&M" от 14.05.2019
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