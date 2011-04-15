Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 мая

Банк России установил на 15 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.3509

1 Азербайджанский манат 38.4911

100 Армянских драмов 13.5669

1 Белорусский рубль 31.1160

1 Болгарский лев 37.5245

1 Бразильский реал 16.3508

100 Венгерских форинтов 22.6481

1000 Вон Республики Корея 54.9548

10 Гонконгских долларов 83.1976

10 Датских крон 98.2888

1 Доллар США 65.3001

1 Евро 73.3712

100 Индийских рупий 92.7479

100 Казахстанских тенге 17.1899

1 Канадский доллар 48.4926

100 Киргизских сомов 93.2879

10 Китайских юаней 94.8413

10 Молдавских леев 36.5274

1 Новый туркменский манат 18.6839

10 Норвежских крон 74.7628

1 Польский злотый 17.0376

1 Румынский лей 15.4115

1 СДР (специальные права

заимствования) 90.4276

1 Сингапурский доллар 47.6956

10 Таджикских сомони 69.1606

1 Турецкая лира 10.7500

10000 Узбекских сумов 77.2038

10 Украинских гривен 24.9448

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.5114

10 Чешских крон 28.5054

10 Шведских крон 68.0649

1 Швейцарский франк 64.8269

10 Южноафриканских рэндов 45.7960

100 Японских иен 59.5668

"AK&M" от 14.05.2019