В Госдуму внесён законопроект о продлении "дачной амнистии" до 2022 года

В Госдуму внесён законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предлагается продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года и расширить её действие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



В настоящее время остается большое количество граждан, которые по факту являются владельцами недвижимости, но не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав, подчеркнул автор законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



В соответствии с законопроектом, оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке - при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.



При этом в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года (до введения нового уведомительного порядка строительства и оформления прав), предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган МСУ направляется не два, а одно уведомление - только об окончании строительства. Проверка возведенного объекта по завершении строительства также будет осуществляться по упрощенным правилам - на соответствие данным, указанным в декларации, а также предельным параметрам строительства жилых и садовых домов, установленным статьей 1 Градостроительного кодекса РФ.



Предлагается предоставить гражданам выбор - направить документы в Росреестр самим, либо ожидать их направления органом местного самоуправления.



Кроме того, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.



Сейчас члены СНТ имеют право приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если такой участок образован из земли, предоставленной садовому товариществу до вступления в силу закона "О введении в действие Земельного кодекса РФ" (до 10 ноября 2001 года). Эти правила должны закончить свое действие 31 декабря 2020 года. Законопроектом предусмотрено их продление до 1 марта 2022 года. Это позволит обеспечить права членов СНТ, земельные участки которому были предоставлены до вступления в силу современного земельного законодательства.



Также предлагается продлить до 1 марта 2022 года возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ.



В целях защиты граждан от неконтролируемого завышения цен с 2006 года были введены правила об определении субъектами РФ максимальных цен на межевание земельных участков. Эти нормы должны окончить свое действие 1 марта 2020 года. Законопроектом предлагается продлить их еще на два года.



Кроме того, в отношении многоквартирных домов, построенных до введения в действие Жилищного кодекса (до 1 марта 2005 года), все еще не решен вопрос с определением границ придомовой территории. Этот вопрос крайне важен при разрешении земельных споров, а также при определении цены продаваемого помещения в многоквартирном доме, которая измеряется с учетом цены сформированного земельного участка.



Законопроектом предлагается установить прямую обязанность данных органов проводить все необходимые действия по формированию земельного участка, конкретизировав их (работы по межеванию земельного участка, постановка на государственный кадастровый учет), независимо от обращения собственников помещений в многоквартирных домах.



Данное предложение соответствует правовой позиции Конституционного суда РФ (постановление от 28.05.2010 N 12-П), который указал на "необходимость формирования и проведения кадастрового учета таких земельных участков в разумный срок самими органами публичной власти, на которые возложена соответствующая функция".



Проектом закона также устанавливается обязанность органов местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках, и о процедуре оформления прав на эти дома, поскольку с учетом всех изменений разобраться самостоятельно очень сложно.



"Дачная амнистия" действовала на протяжении 13 лет. Упрощенной процедурой оформления своих прав воспользовались владельцы жилья, дач, садовых домов, бань, гаражей и т. п. За весь период действия "дачной амнистии" было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13.5 млн прав на объекты недвижимости.



В положения о "дачной амнистии" многократно вносились коррективы, многие нормы уже стали универсальными, а в отношении отдельных объектов ее действие многократно продлевалось. Одним из последних изменений с 4 августа 2018 года был введен новый уведомительный порядок строительства и оформления прав на дачную недвижимость, согласно которому необходимо уведомлять орган местного самоуправления о начале и завершении строительства. Орган МСУ контролирует процесс строительства, принимает решение о согласовании параметров строящегося объекта и по завершении передает все необходимые документы в Росреестр для оформления прав на указанные объекты. При этом положения "дачной амнистии" об упрощенном порядке оформления прав прекратили свое действие с 1 марта 2019 года.



"AK&M" от 14.05.2019