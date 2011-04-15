Госдума приняла закон, расширяющий полномочия Счётной палаты

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий Счётную палату правом проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом, внешний государственный аудит Счётной палаты распространится на хозяйственные товарищества и общества, в уставных капиталах которых участвуют госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании. До сих пор "дочки" госкорпораций и госкомпаний можно было проверять только по поручению Президента РФ или Правительства, а также обеих палат парламента.



Счётная палата сможет также осуществлять внешний аудит в отношении юридических лиц, использующих субсидии из федерального бюджета. По действующему законодательству такие субсидии предоставляются компаниям на объекты инфраструктуры и инвестиционные проекты.





"AK&M" от 14.05.2019