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14/05/2019
14:42

Госдума приняла закон, расширяющий полномочия Счётной палаты

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, наделяющий Счётную палату правом проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законом, внешний государственный аудит Счётной палаты распространится на хозяйственные товарищества и общества, в уставных капиталах которых участвуют госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании. До сих пор "дочки" госкорпораций и госкомпаний можно было проверять только по поручению Президента РФ или Правительства, а также обеих палат парламента.

Счётная палата сможет также осуществлять внешний аудит в отношении юридических лиц, использующих субсидии из федерального бюджета. По действующему законодательству такие субсидии предоставляются компаниям на объекты инфраструктуры и инвестиционные проекты.


"AK&M" от 14.05.2019
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