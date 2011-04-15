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14/05/2019
14:39

Авиакомпания "РусЛайн" запустит новые рейсы из Курска: в Сочи, Анапу и Симферополь

Авиакомпания "РусЛайн" запустит новые рейсы из Курска: в Сочи, Анапу и Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.

Как рассказал председатель комитета промышленности и транспорта Курской области Роман Колесниченко, слова которого приводятся в сообщении, полёты в южном направлении будут осуществляться на коммерческой основе.

Так, со 2 июня для курян откроется Сочи. Вылеты один раз в неделю по воскресеньям. Из Сочи - в 11:00, прилёт в Курск - в 13:00, вылет из Курска - в 14:00, прилёт в Сочи - 16:05.

Авиарейсы в Симферополь стартуют с 10 июня. Рейсы будут совершаться еженедельно по понедельникам. Вылет из Курска - в 10:15, прилёт в Симферополь - в 12:30, вылет из Симферополя - в 13:30 прилёт в Курск - в 15:45.

Полёты в Анапу будут организованы с 11 июня. Один раз в неделю по вторникам. Вылет из Курска - в 10:50, прилёт в Анапу - в 12:50, вылет из Анапы - в 13:50, прилёт в Курск - в 15:50.

Улететь к Черному морю из Курска можно будет на CRJ-200 вместимостью 50 мест. Продажа билетов по данным направлениям уже открыта. В Сочи цена билетов начинается от 6.7 тыс. руб., в Анапу от 6.2 тыс. руб., в Симферополь от 6.5 тыс. руб.

Авиакомпания "РусЛайн" занимается региональными авиаперевозками РФ. Компания существует с 1997 года. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 городов России и Европы. Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Внуково", дополнительные узловые аэропорты находятся в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

"AK&M" от 14.05.2019
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