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14/05/2019
16:01

Цены на бензин за неделю, с 29 апреля по 5 мая, не изменились - 43.98 руб. за литр

Потребительские цены на бензин за неделю, с 29 апреля по 5 мая 2019 года, не изменились - 43.98 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 не изменился в цене - 41.67 руб. и 44.99 руб. за литр соответственно. Бензин АИ-98 подорожал на 0.1% до 50.76 руб. за литр.

Дизельное топливо подешевело на 0.2% до 46.01 руб. за литр.
В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный снизились на 0.1%, в Санкт-Петербурге - не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 43.99 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 48.35 руб., марки АИ-98 - от 47.8 до 54.1 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.7 до 42.64 руб., марки АИ-95 - от 44.35 до 46.85 руб., марки АИ-98 - от 51.7 до 53.63 руб. за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 23 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Улан-Удэ и Пензе - на 0.3%.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 4 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Грозном - на 0.4%.

"AK&M" от 14.05.2019
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