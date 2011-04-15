Пассажиры оформили более 100 тыс. "единых" билетов. Об этом сообщил Минтранс.



Напомним, с 30 апреля 2019 года возобновились перевозки пассажиров в Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта.



На сегодняшний день оформлено 116.549 тыс. проездных документов (с глубиной продажи 90 суток), из них 71.976 тыс. билетов в Крым и 44.573 тыс. - из Крыма.



За прошедшие майские праздники с 30 апреля по 12 мая 2019 года по "единому" билету перевезено 5.557 тыс. пассажиров.



Напомним, что перевозки по "единому" билету в туристический сезон 2019 года осуществляются с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.



АНО "Единая транспортная дирекция" координирует перевозки пассажиров на всём протяжении пути.



"AK&M" от 14.05.2019