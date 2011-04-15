Ингосстрах выплатил более 35.5 млн руб. за свеклоуборочный комбайн ROPA EURO-TIGER М8-4А, который был повреждён огнём

Ингосстрах выплатил более 35.5 млн руб. за свеклоуборочный комбайн ROPA EURO-TIGER М8-4А, который был повреждён огнем. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл осенью 2018 года в Курской области. Во время выполнения работ по уборке сахарной свеклы произошло возгорание в задней части комбайна, которое привело к значительным повреждениям техники.



Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от рисков повреждения или утраты (гибели) оборудования вследствие пожара, удара молнии, злоумышленных действий третьих лиц, аварии и др. Лимит ответственности превышает 78 млн руб. Договор заключен сроком на 2 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



















"AK&M" от 14.05.2019