Ингосстрах расширяет присутствие в Вологодской области

Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Вологодской области, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Новый офис предоставляет услуги как физическим, так и юридическим лицам. Клиенты компании могут приобрести здесь полисы моторного страхования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, можно оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае.



"Открытие нового офиса Ингосстраха в Вологде – важное событие для нашего филиала и всего региона. Теперь получить качественные страховые услуги стало ещё проще и удобнее. Мы приглашаем вологжан в новое представительство, где они смогут приобрести самые востребованные страховые продукты и получить консультации от квалифицированных специалистов", – комментирует директор филиала Ингосстраха в Вологодской области Павел Балин.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 14.05.2019