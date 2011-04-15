Татнефть опровергла причастность к поставкам некачественной нефти. Об этом говорится в сообщении компании в связи с опубликованными в ряде СМИ заявлений о том, что Татнефть якобы может быть причастна к поставкам некачественной нефти в магистральные нефтепроводы и использует в своей деятельности хлорорганические соединения.



Татнефть официально заявила, что не имеет отношения к инциденту, связанному с попаданием некачественной нефти в трубопровод "Дружба". Сдача нефти осуществляется в систему магистральных нефтепроводов Транснефти, где затем формируются нефтяные грузопотоки, в том числе и в Самарской области, с использованием всех необходимых процедур контроля по качеству.



Хлорорганические соединения Татнефтью при нефтедобыче не используются. Приемо-сдаточные операции осуществляются на коммерческих системах измерений количества и показателей качества, где постоянно ведется лабораторный контроль качества сдаваемой нефти на соответствие требованиям ГОСТ Р 51858. При этом выполняются испытания приемо-сдаточных проб нефти (на каждую партию-смену) и периодических проб, накапливаемых в течение 10 суток. Качество нефти в химико-аналитической лаборатории определяется в присутствии принимающей стороны и подтверждается подписями сторон (в данном случае Транснефть и Татнефть соответственно).



Согласно данным лабораторных исследований проб нефтесырья никаких отклонений от норм при сдаче нефти на приемо-сдаточных пунктах ПАО "Татнефть" в систему МН "Транснефть" не зафиксировано.



Напомним, Белнефтехим в конце апреля пожаловался на ухудшение качества нефти из России, поставляемой по нефтепроводу "Дружба".



Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках заседания Правительства, по делу о загрязнённой нефти были задержаны четыре человека.



"Приказом Министерства энергетики была создана межведомственная комиссия с участием федеральных органов власти, министерств и ведомств, компании "Транснефть". По итогам проведённой проверки определён источник загрязнения нефти - это узел учёта "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ России и Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2, четыре человека задержаны и решением суда помещены в СИЗО", - сказал тогда он.



Он также добавил, что "было произведено оперативное изолирование источника загрязнения от системы магистральных трубопроводов, также была проведена работа по переориентации потоков для максимального оперативного очищения одной из ниток нефтепровода "Дружба", и здесь я хотел бы поблагодарить "РЖД", "Совкомфлот", которые оперативно откликнулись и приняли участие в ликвидации последствий. ПАО "Транснефть" все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений переведены из категории периодических (один раз в 10 дней) в категорию приёмо-сдаточных, то есть это ежесуточный режим контроля. Два раунда переговоров провели также мы с партнёрами из Республики Беларусь, Польши, Украины, Словакии, Венгрии. Была согласована "дорожная карта" по устранению последствий".



Он также отметил, что 4 мая с опережением плана на два дня кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, в Республику Беларусь, 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учёта "Броды" для поставок европейским потребителям.



Позже, 14 мая, Транснефть опровергла загрязнение хлорорганическими соединениями нефтепровода "Дружба".







"AK&M" от 14.05.2019