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14/05/2019
19:16

Госдума поддержала ужесточение наказания за совершённые в нетрезвом виде ДТП

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Уголовный кодекс, ужесточающий наказание за совершённые в нетрезвом виде ДТП. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом, в случае причинения тяжкого вреда здоровью, водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление - до 4 лет.

Если в аварии, виновником которой стал пьяный водитель, погиб один человек, то наказанием станет от пяти до 12 лет лишения свободы (по действующему законодательству - от 2 до 7 лет).

В случае гибели двух или более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству - от 4 до 9 лет).

Также предполагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Теперь действие ст. 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют лёгкими и сверхлёгкими воздушными судами или маломерными судами. Увеличивается и ответственность за такие нарушения правил безопасности движения - она будет аналогичной той, которую предлагают ввести за ДТП, совершённое в состоянии опьянения.


"AK&M" от 14.05.2019
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