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14/05/2019
18:59

В Курской области будет создан центр цифрового развития

На базе регионального государственного предприятия "Информационный Центр "Регион-Курск" будет открыт Центр цифрового развития. Речь об этом шла на заседании межведомственного совета по цифровому развитию региона, которое состоялось под председательством заместителя губернатора Курской области Максима Бесхмельницына, сообщила пресс-служба администрации региона.

Центр будет создан для реализации проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также для предоставления информационных услуг, освоения и внедрения передовых технологий, сообщает комитет цифрового развития Курской области.

Предприятие "Регион-Курск", на базе которого будет работать новый центр, обладает современной технической базой и предоставляет услуги в сфере информационных технологий, в том числе органам власти Курской области. На базе государственного предприятия также работает региональный центр обработки данных.



"AK&M" от 14.05.2019
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