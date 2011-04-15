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14/05/2019
18:00

В Курской области составят паспорта гидротехнических сооружений

В Курской области составят паспорта гидротехнических сооружений, сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего их в регионе 219. К обследованию ГТС приступил Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.

"Комплексное обследование гидротехнических сооружений проводится для оценки их фактического состояния и для определения условий их дальнейшей безопасной эксплуатации", - отметил директор департамента Константин Поляков, цитируемый в сообщении.

По результатам обследований на каждое гидротехническое сооружение будет составлен паспорт. В документе будет указана подробная информация о собственнике, месте нахождения сооружения, его конструктивных элементах, состоянии гидроузла, а также выводы о необходимости проведения капитального ремонта, консервации или ликвидации сооружения.

"AK&M" от 14.05.2019
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