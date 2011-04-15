Объём собранной Ингосстрахом премии на рынке страхования грузов в 2018 году вырос на 48.1% до 2.1 млрд руб.

Ингосстрах по итогам 2018 года укрепил позиции на рынке страхования грузов - объём собранной премии превысил 2.1 млрд руб., что на 48.1% выше показателя 2017 года. Доля рынка компании увеличилась до 10.2% с 7.7%. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Ингосстрах урегулировал свыше 4800 убытков, что превышает показатель 2017 года на 46%. Объём выплаченных возмещений составил 405 млн руб., прирост выплат составил 28.5% по сравнению с 2017 годом.



Ключевыми направлениями деятельности компании в данном сегменте стало расширение сотрудничества с постоянными и новыми клиентами, оптимизация бизнес-процессов и внедрение в практику современных технологических решений.



В частности, в прошлом году Ингосстрах реализовал проект "личный кабинет для клиентов", создал коробочный продукт с возможностью оформления полиса в режиме онлайн, а также электронный калькулятор, позволяющий клиентам самостоятельно рассчитать размер тарифа по страхованию конкретной перевозки.



В 2018 году компания увеличила клиентский портфель за счет привлечения новых контрагентов, представляющих сегменты транспортно-экспедиторских услуг, фармацевтического и продовольственного рынков, а также крупных промышленных компаний, государственных предприятий, экспортеров углеводородов и сельхозпродукции. Ингосстрах также сохраняет уверенные позиции в страховании выставочных грузов - в частности, были застрахованы выставки "Николай Рерих" в Мордовии и "Королевские игры" в Туле.



"Мы реализовываем план многовекторного опережающего развития грузовой линии в рамках таких стратегически важных направлений, как сотрудничество с транспортно-экспедиторскими компаниями, грузовладельцами, работающими в сфере внешнеторговой деятельности и др. Одним из ключевых факторов, обеспечивающих постоянное движение вперед, является постоянный поиск и внедрение инновационных решений, а также неукоснительное выполнение всех принятых на себя обязательств", - комментирует начальник управления страхования грузов компании "Ингосстрах" Андрей Ерофеев.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 14.05.2019