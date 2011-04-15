Utair может продать свои доли в UTG и в аэропорту Сургута. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



По информации "Ъ", на этом настаивают кредиторы, которым перевозчик не платит с конца прошлого года. Интерес к UTG уже проявили структуры совладельца "Внуково" Виталия Ванцева.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



Убыток Utair по МСФО за 2018 год составил 21.999 млрд руб. против прибыли 2.428 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 83.614 млрд руб. против 75.799 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 9 раз до 27.57 млрд руб. с 3.072 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 14.05.2019