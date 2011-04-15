Tele2 приостанавливает выдачу eSim

Минкомсвязи попросило оператора Tele2 приостановить проект по распространению виртуальных сим-карт, eSim, "до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности", заявил "Ведомостям" представитель министерства.



О каких вопросах безопасности идёт речь, он не уточнил.

О приостановке выдачи eSim ранее 14 мая "Ведомостям" сообщил представитель Tele2. Он объяснил это тем, что набрал необходимую для тестирования базу и ждёт реакции от регуляторов.



Tele2 объявила о старте выдачи eSim в нескольких московских салонах 29 апреля.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистая прибыль Tele2 за 2018 год составила 2.7 млрд руб. против убытка 5.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.4% до 143.2 млрд руб. со 123 млрд руб., показатель EBITDA - на 43.2% до 43.7 млрд руб. с 30.5 млрд руб. Абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42.3 млн человек, увеличившись на 1.7 млн человек за год. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11.5% до 281 руб.



Чистая прибыль Tele2 по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 23 раза до 2.3 млрд руб. с 0.1 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка увеличилась на 15.1% до 37.7 млрд руб. с 32.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 71.9% до 16.1 млрд руб. с 9.4 млрд руб.





"AK&M" от 14.05.2019