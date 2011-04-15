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14/05/2019
18:08

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в КоАП, вводящий штрафы за продажу поддельных билетов на чемпионат Европы по футболу UEFA

Госдума приняла в первом чтении проект правительственных поправок в КоАП, вводящий штрафы за продажу поддельных билетов на чемпионат Европы по футболу UEFA. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Для физлиц штраф за нарушение составит от 50 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица - от 150 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц - от 1 млн до 1.5 млн руб.

Аналогичные меры ответственности действовали при проведении чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.

Серьёзные штрафы предусмотрены также за незаконное, без согласования с UEFA, распространение официальных билетов чемпионата. Граждане заплатят за это нарушение от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета, но не менее 50 тыс. руб., должностные лица и предприниматели без образования юридического лица - от двадцатипятикратной до тридцатикратной стоимости, но не менее 150 тыс. руб., юрлица заплатят от 500 тыс. до 1 млн руб.

Во всех случаях в качестве альтернативного наказания деятельность юрлиц и предпринимателей может быть приостановлена на срок до 90 дней.


"AK&M" от 14.05.2019
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