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15/05/2019
10:44

Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 15 мая 2019 года.

АУДИТ ДОВЕЛ ДО ЭМИГРАЦИИ
ТОП-МЕНЕДЖЕР КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УВОЛИЛСЯ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

В Научно-исследовательском институте космического приборостроения (НИИ КП), разрабатывающем и производящем радиоаппаратуру и электронику, произошел беспрецедентный скандал. Как стало известно "Ъ", его гендиректор Юрий Яскин под предлогом командировки поехал в апреле в одну из стран Европы, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию, а после был замечен в Греции. Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита "Роскосмоса". Теперь проверка будет проведена и в отношении господина Яскина, но уже не сотрудниками госкорпорации, а центральным аппаратом ФСБ.


SSJ 100 ОТКАЗАЛИ В РЕПУТАЦИИ
"РУСЛАЙН" НЕ БУДЕТ ПОКУПАТЬ САМОЛЕТЫ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Авиакомпания "Руслайн", выполняющая региональные рейсы, вышла из переговоров с "Ильюшин Финанс" и "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС) по лизингу 18 SuperJet 100 (SSJ 100). Отказ мотивируется репутационными рисками. По мнению руководства перевозчика, катастрофа в Шереметьево ставит под угрозу окупаемость самолетов, хотя, уверяют в "Руслайне", в безопасности машин там не сомневаются. Массовых отказов покупателей от SSJ 100 его производители не видят, а источники в авиапроме уверены, что решение "Руслайна" на самом деле не связано с последствиями катастрофы.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 15.05.2019
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